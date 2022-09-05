لاعب الزمالك يريد الخروج لفترة إعارة ويرفض اللعب للأهلي مستقبلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف إسلام جابر، لاعب وسط الزمالك، أنه لم يتفق مع أي نادٍ للانتقال إليه حتى الآن، لكنه يفضل الخروج لفترة إعارة في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن انضمامه إلى الأهلي في المستقبل "أمر صعب".

وقال جابر، في تصريحات لقناة "الحياة"، أذيعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، "مررنا بظروف صعبة خلال مشوار الدوري، مثل رحيل عدد من النجوم الأساسيين، وكثرة الإصابات، وأكملنا بعض المباريات باللاعبين الشباب، لكن لدينا مدرب كبير، يعامل اللاعبين بعدل، وهذا سر الانتصارات، ونتمنى مواصلة النتائج الجيدة".

وأضاف لاعب الوسط "المنافسة في الدوري كانت قوية سواء على اللقب أو حتى في مراكز الهبوط، اللقب كان أقل شيء نقدمه للجماهير التي صبرت علينا كثيرًا".

وعن مستقبله، قال "حتى الآن أنا مستمر مع الزمالك وأخوض التدريبات بشكل منتظم، كل ما يتردد عن أنني تلقيت عروضًا للإعارة غير صحيح، لو هناك أي شيء رسمي سيكون من خلال إدارة النادي".

وأوضح "الزمالك إضافة لأي لاعب، أمر جيد أن أكون متواجدًا مع الفريق وأحصد الألقاب، لكني من نوعية اللاعبين الذين يفضلون خوض تحدٍ جديد في مكان آخر من أجل المشاركة في المباريات، ثم العودة إلى الفريق من جديد".

واختتم "من الصعب اللعب للأهلي في المستقبل، من يلعب بقميص الزمالك وتنادي الجماهير باسمه من الصعب أن يفكر في أي شيء آخر، لكن لا أحد يعلم ماذا تخبئ لنا الأيام".

ولعب إسلام جابر 29 مباراة مع الزمالك في كل البطولات خلال الموسم الماضي، لم يتمكن خلالها من التسجيل أو صناعة الأهداف.

ويرتبط إسلام جابر، صاحب الـ26 عامًا، بعقد مع الزمالك حتى عام 2024.

ويستعد إسلام جابر مع الزمالك لخوض مباراة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل بكأس سوبر لوسيل في قطر.