الامارات | مفاجأة.. بوغبا يعترف باعتماده على السحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نجم منتخب فرنسا بول بوغبا، اعترف للشرطة الفرنسية باستخدامه السحر خلال الفترة الماضية.

وأوضحت صحيفة "فرانس إنفو" أن بوغبا أقر خلال جلسة تحقيق مع الشرطة الفرنسية بأنه لجأ إلى السحر، مشيرة إلى أن لاعب يوفنتوس الإيطالي أوضح أنه لم يستخدم السحر ضد زميله في "الديوك" كيليان مبابي.

وأضافت: "بوغبا أكد أنه لجأ إلى السحر من أجل منظمة إنسانية تساعد الأطفال في أفريقيا".

وتابعت: "النجم الفرنسي أوضح أنه لديه الأدلة التي تثبت صحة أقواله بشأن سبب استخدامه السحر".

في المقابل تحدثت الصحيفة الفرنسية عن قضية تعرض بوغبا لابتزاز بقيمة 13 مليون يورو من شقيقه ماتياس بوغبا بتحريض من أصدقاء الطفولة وعصابة منظمة، مبينة: "من يحاول بالفعل ابتزازه أشخاص لديهم شيء يدين شقيقه ماتياس، وهو ما يفسر انضمامه لهم في هذه القضية".

وواصلت: "بوغبا أوضح في جلسة التحقيق بأن شقيقه أرسل له رسالة عبر هاتفه فور الانتقال إلى يوفنتوس، يقول فيها "الآن ستفكر فينا بعد حصولك على مكافأة توقيع"، بينما أشارت إلى أن اللاعب الفرنسي قام بتغيير رقم هاتفه مرتين، لتفادي المضايقات التي يواجهها، إلا أن محاولاته لم تنجح وتواصلت محاولات ابتزازه في الفترة الماضية.