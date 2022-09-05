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القائم يعاند صلاح في تعادل مثير بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - تعادل فريق مع مضيفه إيفرتون، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

 

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة، خاصة من ليفربول، حيث تصدى الحارس بيكفورد والقائم لأكثر من كرة للاعبي للريدز.

 

وبالدقيقة 96، حرم قائم إيفرتون، النجم المصري محمد صلاح، من خطف هدف الفوز القاتل لصالح ليفربول. 

 

بهذة النتيجة، يرفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 9 في المركز الخامس بجدول ترتيب ، فيما يصل إيفرتون للنقطة 4 في المركز الـ 14.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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