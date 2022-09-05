تلقيت تهديدات.. مرتضى منصور يتوجه بطلب بشأن مباراة الزمالك والهلال السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتغيير ملعب مباراة كأس "سوبر لوسيل" أمام فريق الهلال السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك (بطل الدوري الممتاز) مع الهلال (بطل الدوري السعودي) في بطولة كأس سوبر لوسيل في قطر في التاسع من سبتمبر الجاري.

وفي تصريحات لقناة "لزمالك"، قال مرتضى منصور: "أطالب بتغيير ملعب مباراة الزمالك والهلال في قطر، لأنني تلقيت تهديدات بالقتل أنا وأمير وأحمد".

وأضاف رئيس الزمالك: "أبلغت الاتحاد العربي وهاني أبو ريدة عضو الاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم بذلك، لأن هذه ليست أجواء مباراة وكرة قدم".

من ناحية أخرى، قال منصور إنه تحدث مع أحمد دياب ومحمد حلاوة، مسئولي نادي فيوتشر، عن اللاعب عمر كمال عبد الواحد، موضحاً أنه سيكون في الزمالك في الموسم الجديد".

وأضاف: "محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق جدد تعاقده مع الزمالك أمس الجمعة".

وأتم: "أشكر والد أحمد سيد زيزو ووالده وأمير مرتضي وأحمد مرتضى على التعاون في إنهاء التجديد رغم العروض الخيالية".

يشار إلى أنه مرتضى منصور كان قد أعلن عن تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو لمدة 3 سنوات مع الزمالك.