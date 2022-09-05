شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الزمالك لم يفاوض إيبوكا وسيضم مهاجما من أمريكا اللاتينية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور عن نية نادي الزمالك لضم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فتر القيد الشتوية المقبلة. وقال الغندور فى تصريحات عبر برنامجه "اللعبة الحلوة" على إذاعة أون سبورت، "الزمالك لم يفاوض جون إيبوكا، والنادى بيشتغل على لاعب قد يأتى فى يناير، وهذا اللاعب من أمريكا الجنوبية، أمير مرتضى شغال عليه وممكن لا ينضم إلى الفريق فى الميركاتو الصيفي الجارى ولكن فى يناير".

وأضاف بندق، "الزمالك سيبدأ الموسم 15 أكتوبر، وهذا اللاعب فى يناير سيكون بأموال أقل، والزمالك لديه الجزيري ومروان حمدى، وهذا اللاعب الأجنبي إذا انضم الآن لن يشارك فى أفريقيا، لذا فضل النادى ضمه فى يناير".

من ناحية أخرى، حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مدافعي الفريق ولاعبي الوسط من القوة الهجومية لفريق الهلال السعودي قبل المواجهة التي ستجمعهما فى الثامنة مساء الجمعة، علي كآس لوسيل في قطر.

وحذر فيريرا المدافعين من انطلاقات مهاجمي الفريق السعودي خاصة وإنهم يمتازون بالقوة البدنية والسرعة والمهارة، بخلاف خبراتهم، مشددًا علي ضرورة التركيز وغلق كافة المساحات أمام هؤلاء المهاجمين.