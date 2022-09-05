شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر مدافعى الزمالك من القوة الهجومية للهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، مدافعى الفريق ولاعبي الوسط من القوة الهجومية لفريق الهلال السعودي، قبل المواجهة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على كأس لوسيل فى قطر.

وحذر فيريرا المدافعين من انطلاقات مهاجمي الفريق السعودي، خاصة أنهم يمتازون بالقوة البدنية والسرعة والمهارة، بخلاف خبراتهم، مشددًا على ضرورة التركيز وغلق كافة المساحات أمام هؤلاء المهاجمين.

الهلال فاز على مضيفه الفتح بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023. ويعد هذا اللقاء هو الأخير للهلال قبل مواجهة الزمالك.

سجل هدف المباراة الوحيد لوسيانو فيتو فى الدقيقة 11 من عمر المباراة في بداية تهديفية مبكرة ساهمت في حصد الفريق لنقاط اللقاء الثلاث.

بهذه النتيجة يتصدر الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات، وعدم تلقي أى هزائم أو تعادلات مسجلاً 5 أهداف دون أن تهتز شباكه حتى الآن.