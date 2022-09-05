شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى نهائى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخبا "رجال وسيدات" تنس الطاولة منافسات نهائى البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، حيث يلتقى منتخب السيدات مع تونس، بينما يلتقى منتنخب الرجال مع الجزائر صاحب الأرض.

موعد مباريات نهائى أفريقيا

ومن المقرر أن يقام نهائى السيدات بين مصرو تونس فى الرابعة والنصف مساء اليوم، بينما تقام مباريات نهائى الرجال فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة .

مشوار منتخبى الرجال والسيدات فى بطولة افريقيا

تغلب منتخب سيدات الطاولة على منافسيه فى كل المباريات التى خاضها حيث فاز على كلا من زامبيا وأنجولا و الجزائر ، بينما فاز منتخب الرجال على الكاميرون و الجزائر و كوت ديفوار .

يشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات. قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد. وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى وتشارك مصر بمنافسات البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا

قائمة المنتخب فى البطولة