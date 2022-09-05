شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شابات الطائرة تعود فجر الأربعاء بلقب بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة إلى القاهرة فجر الأربعاء المقبل، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة 3/1 فى نهائى البطولة.

وتأهل منتخب شابات الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 فى لقاء نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس ليتأهلن إلى النهائى. وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى نصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته.

وتضم بعثة شابات الطائرة كلا من:محمود الفقى رئيس البعثة، ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات، ماجد مصطفى مدير فنى، نجلاء فوزى مدرب عام، يارا نبيل علاج طبيعى، مصطفى صالح محلل فنى، ناصر حمدى مدير إدارى، وحكم مرافق عاطف متولى.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: تقى الله مدحت، حبيبة زعتر، شهد الفقى، فريدة هشام، هنا تامر، مريم ثابت، ملك إسماعيل، ملك شاهين، مى غزال، نور ايهاب، ندى مرجان، سلمى يوسف.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.