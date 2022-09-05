شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد العزيز يعود للجهاز الفنى لفريق البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أمير عبد العزيز، لاعب الزمالك الأسبق، لمنصب المدرب العام لفريق البنك الأهلى ضمن الجهاز الفنى لخالد جلال المدير الفني للفريق، عقب تجربته تدريب أحد الأندية السعودية الموسم الماضى.

ويسعى خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، لحسم أسم مدرب حراس المرمى ضمن جهاز الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة قبل العودة للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.

ومن جانب آخر، ينافس مسئولو فريق البنك الأهلى نظراءهم فى المصرى البورسعيدى على ضم أحمد صبيحة مدافع فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

ويعد أحمد صبيحة من أفضل العناصر الذى ظهرت بفريق مصر المقاصة هذا الموسم، حيث شارك في 32 مباراة وتمكن من إحراز هدف.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.