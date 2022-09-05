الامارات | بضربة على الحنك.. مقاتل ألماني يهزم أميركي في 19 ثانية فقط (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المقاتل الألماني أبوسوبان محمدوف ضربة قاضية على الحنك لخصمه الأمريكي داستن ستولتزفوس سريعا في النزال الذي جمعهما في فرنسا، ضمن دورة "يو إف سي 209 نايت فايت" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واضطر الحكم للتدخل لوقف النزال بعد 19 ثانية فقط من بدايته معلناً فوز المقاتل الألماني الذي يتجذر من جمهورية داغستان الروسية، رابع أسرع ضربة قاضية ​​في تاريخ اتحاد (UFC) لفئة الوزن المتوسط، في أول مشاركة له ضمن بطولاته.

وحقق أبوسوبان محمدوف (32 عاما) بذلك انتصاره الـ25 في مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل أربع هزائم وتعادل واحد.