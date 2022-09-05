شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة منتخبنا والمغرب في كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخبا اليمن والمغرب مباراة مرتقبة في كأس العرب للناشئين 2022 في نسختها الرابعة، التي تقام في الجزائر.

ويلتقي المنتخبان في نصف نهائي البطولة العربية للناشئين، على ملعب "عبد لكريم كروم"، بمدينة سيق الجزائرية.

ما هو موعد مباراة منتخبنا والمغرب في كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة؟



وتأهل منتخب المغرب إلى نصف النهائي عقب فوزه في دور الثمانية على نظيره المصري بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، وصل منتخب اليمن إلى نصف النهائي عقب تخطيه نظيره السوداني بعد أن هزمه بهدف دون رد.



سيكون موعد مباراة اليمن والمغرب في كأس العرب للناشئين هو مساء يوم الإثنين 5 سبتمبر/ أيلول. 2022.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة واليمن، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت الخرطوم.



تملك عدة قنوات عربية حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب للناشئين التي تستمر حتى 8 سبتمبر/ أيلول.

يذكر أن القنوات الناقلة لمباراة اليمن والمغرب في كأس العرب للناشئين هي الكأس القطرية والشارقة والقناة السادسة الجزائرية.

كشف الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي عن تجهيزه النيجيري أوديون إيجالو مهاجم فريقه لمواجهة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل.

ويواجه الزمالك، بطل الدوري المصري، الهلال، حامل لقب الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل، في كأس سوبر لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم 2022.



ملعب لوسيل الذي سيحتضن القمة المصرية السعودية هو الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2022 في قطر يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضح دياز في تصريحات عقب فوز الهلال 1-0 على الفتح يوم الأحد في الدوري السعودي للمحترفين أنه قرر عدم الدفع بإيجالو منذ بداية لقاء الفتح لإراحته قبل مواجهة الزمالك.

وأشار دياز: "إيجالو بحالة جيدة للغاية، ولقد سجل هدفين في المباراتين السابقتين ولكننا لم نرغب في المخاطرة به قبل لقاء كأس لوسيل".

وأتم: "لقد ضربنا عصفورين بحجر واحد أمام الفتح، بإراحة بعض اللاعبين خلال اللقاء، ومنح الفرصة للبعيدين عن الملاعب منذ فترة طويلة لاستعادة لياقة المباريات".

انتقل إيجالو للهلال خلال ميركاتو شتاء عام 2022 مقابل 25 مليون ريال سعودي بعقد لمدة موسم ونصف قادمًا من نادي الشباب السعودي.

وحتى الآن، شارك إيجالو في 22 مباراة مع الهلال في كافة البطولات سجل فيها 17 هدفًا وصنع 3 أهداف بإجمالي 20 مساهمة تهديفية.

يذكر أن إيجالو كان صاحب أولى أهداف الهلال في الموسم الحالي للدوري السعودي للمحترفين في الفوز 2-0 على الخليج قبل أن يسجل هدفًا في الانتصار بنفس النتيجة على الفيحاء بالجولة الثانية.



لا يزال منتخب الجزائر يبحث عن خوض مُباراة ودية عالمية خلال الفترة المقبلة للتخفيف من صدمة عدم مُشاركته في كأس العالم 2022 المقررة أواخر العام الحالي.

وكان منتخب الخضر دخل في مُفاوضات مُتقدمة وشبه محسومة مع منتخب البرازيل، منذ أسابيع مضت، لكن بسبب تفاصيل أهمهما عدم حسم الفيفا مصير اللقاء الشهير بين "السامبا" والأرجنتين في تصفيات المونديال، والذي كان مؤجلا قبل أن يتم إلغاؤه، اكتفت الجزائر ببرمجة وديتين أمام كل من غينيا ونيجيريا.



وكشف موقع "لاجازيت دي فينك" الجزائري أن الخضر يمتلكون حاليا ثلاثة خيارات "عالمية" للعب أمامها قبل المونديال القادم، وهي كل من كرواتيا، والدنمارك وأستراليا.

وأوضح المصدر ذاته أن المنتخبات الثلاثة السالف ذكرها مهتمة بمُلاقاة الخضر، حيث إن كرواتيا - على لسان رئيس اتحاديتها دافور سوكر - كانت قد أبدت رغبتها في اللعب أمام الجزائر، منذ فترة الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي.

وتبقى خيارات كل من الدانمارك وأستراليا مطروحة، باعتبار أن كلا المنتخبين سيكون على موعد مع مُلاقاة منتخب عربي – أفريقي في المونديال القادم متمثل في منتخب تونس، مما سيجعلهما راغبين في مُلاقاة منافس بنفس الخصائص ونفس منطق "نسور قرطاج".

يُذكر أن آخر خرجة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، شهدت ترسيمه للقاء ودي أمام البرازيل يُقام العام القادم 2023، دون منح تاريخ مُحدد.