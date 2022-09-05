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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الرسمي لمباراته ضد أودينيزي المقرر انطلاقها فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الفريولي" ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطول الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023.

الدوري الإيطالي.. ديبالا وإبراهام يقودان هجوم روما ضد أودينيزي

وجاء تشكيل روما كالتالي..

"باتريسيو، مانشيني، إيبانيز، كارسدورب، كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا، بيليجريني، ديبالا، أبراهام".



ويحتل فريق روما مباراة اليوم وفي بنك رصيده 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، بالتساوي مع أتالانتا بنفس الرصيد ولكن يتفوق الأخير بفارق الأهداف.

بينما يمتلك أودينيزي 7 نقاط وبفارق 3 نقاط فقط عن وروما وحال الفوز على فريق العاصمة الإيطالية سيزاحم على المربع الذهبي.

وتسعى كتيبة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لضمان خطف صدارة الدورى الإيطالي والمنافسة مبكرا على الفوز بلقب الكالتشيو للموسم الحالي.

فيما يسعى أودينيزي، صاحب الملعب والجمهور، للفوز بنقاط المباراة لمزاحمة الكبار على صدارة ترتيب الدوري واللعب مع الكبار لضمان مقعد في المريع الذهبي والدوريات الأوروبية.

ويعيش النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أوقاتا مميزة مع فريق العاصمة بعدما دخل نادي المائة في الدوري الإيطالي بعد هدفيه المباراة الماضية أمام مونزا حيث احتفى الحساب الرسمي لناديه بوصوله إلى 100 هدف حتى الآن في الكالتشيو.

تعد تصرفات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ليفربول من بين الأمور التي تثير الكثير من الجدل بين جماهير كرة القدم.

وتعمد رونالدو تجاهل جيمي كاراجر أسطورة ليفربول أثناء تواجده في ملعب "أولد ترافورد"، لتحليل مباراة "الريدز" ضد مان يونايتد لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، والتي لعبت قبل أسبوعين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولكن كاراجر قرر الانتقام من الدون بعدما فشل رونالدو في التسجيل خلال فوز مانشستر يونايتد 3-1 على أرسنال في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، ليواصل النجم البرتغالي صيامه عن الأهداف منذ انطلاق الموسم.

ونشر كاراجر تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب فوز مانشستر يونايتد 3-1 على أرسنال، فيها: "ماذا سيحدث لمانشستر يونايتد دون أهداف كريستيانو رونالدو؟"، في إشارة لعدم حاجة يونايتد لأهداف البرتغالي.



وتعرض رونالدو لانتقادات عديدة من كاراجر منذ عودة النجم البرتغالي لمانشستر يونايتد في صيف 2021، حيث أكد مدافع ليفربول السابق عدم حاجة النادي لإشراك الدون بشكل أساسي.

وكان الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد قد قرر عدم إشراك رونالدو أساسيًا مع الفريق هذا الموسم، حيث جاءت مشاركته الأساسية الوحيدة في الخسارة 0-4 أمام برينتفورد في الجولة الثانية.

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ورغم مشاركته في جميع مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم فإن رونالدو لم يسجل أو يصنع أي هدف لفريقه.

يذكر أن رونالدو قد حاول على مدار ميركاتو الصيف المنقضي الرحيل عن اليونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في ذلك.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 سيصل إلى نحو 1.5 مليار يورو.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا الخاصة بدور المجموعات أقيمت في مدينة إسطنبول التركية مؤخرا، على أن تنطلق منافسات هذا الدور يوم 6 سبتمبر/ أيلول الحالي.

تعد الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا أكثر ما يتنافس عليه كبار القارة في كل موسم، إذ تقدم البطولة مكافآت خيالية لجميع الأندية المشاركة فيها.ووفقا لما نشره "اليويفا" عبر موقعه الرسمي، فإن كل فريق مشارك في مرحلة دور المجموعات من المسابقة سيحصل على 15.64 مليون يورو كحد أدنى من المكافآت، فضلا عن بعض الإضافات المتعلقة بالنتائج.

ومع كل فوز في مرحلة المجموعات يحصل الفريق على 2.5 مليون يورو، بينما يحصل على 930 ألف يورو في حالة التعادل.

أما الفرق المتأهلة لدور الـ16 فسيحصل كل منها على 9.9 مليون يورو، بينما يحصل المتأهل إلى ربع النهائي على 10.6 مليون يورو، والمتأهل لنصف النهائي على 12.5 مليون يورو.



ومن المقرر أن يحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على مبلغ 20 مليون يورو، بينما سيحصل الوصيف على 15.5 مليون يورو.



ووفقا لذلك فإن الفريق الذي سيتمكن من مواصلة مشواره بنجاح بداية من مباريات دور المجموعات حتى اليوم الأخير للمسابقة، سيمكن له أن يربح أكثر من 90 مليون يورو، بتخطيه جميع الأدوار ورفعه الكأس المرموقة.