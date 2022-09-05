شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الجزائر والسعودية في كأس العرب للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخبا الجزائر والسعودية مباراة مرتقبة في كأس العرب للناشئين 2022 بنسختها الرابعة التي تقام في الجزائر.

موعد مباراة الجزائر والسعودية في كأس العرب للناشئين

ويلتقي المنتخبان السعودي والجزائري في نصف نهائي البطولة العربية للناشئين، على ملعب "عبدالكريم كروم"، بمدينة سيق الجزائرية.



وتأهل المنتخب السعودي للناشئين إلى نصف نهائي كأس العرب تحت 17 عاما، بعد تغلبه على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف.

بدورها، صعدت الجزائر لهذه المرحلة عقب تخطيها منتخب تونس في دور الثمانية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيكون موعد مباراة الجزائر والسعودية في كأس العرب للناشئين هو مساء يوم الإثنين 5 سبتمبر/ أيلول. 2022.



وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 6.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 مساء بتوقيت أبوظبي و4.30 مساء بتوقيت الجزائر.

تملك عدة قنوات عربية حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب للناشئين التي تستمر حتى 8 سبتمبر/ أيلول.

يذكرأن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسعودية في كأس العرب للناشئين هي الكأس القطرية والشارقة والقناة السادسة الجزائرية.

تعد تصرفات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ليفربول من بين الأمور التي تثير الكثير من الجدل بين جماهير كرة القدم.

وتعمد رونالدو تجاهل جيمي كاراجر أسطورة ليفربول أثناء تواجده في ملعب "أولد ترافورد"، لتحليل مباراة "الريدز" ضد مان يونايتد لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، والتي لعبت قبل أسبوعين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولكن كاراجر قرر الانتقام من الدون بعدما فشل رونالدو في التسجيل خلال فوز مانشستر يونايتد 3-1 على أرسنال في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، ليواصل النجم البرتغالي صيامه عن الأهداف منذ انطلاق الموسم.

ونشر كاراجر تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب فوز مانشستر يونايتد 3-1 على أرسنال، فيها: "ماذا سيحدث لمانشستر يونايتد دون أهداف كريستيانو رونالدو؟"، في إشارة لعدم حاجة يونايتد لأهداف البرتغالي.

وتعرض رونالدو لانتقادات عديدة من كاراجر منذ عودة النجم البرتغالي لمانشستر يونايتد في صيف 2021، حيث أكد مدافع ليفربول السابق عدم حاجة النادي لإشراك الدون بشكل أساسي.

وكان الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد قد قرر عدم إشراك رونالدو أساسيًا مع الفريق هذا الموسم، حيث جاءت مشاركته الأساسية الوحيدة في الخسارة 0-4 أمام برينتفورد في الجولة الثانية.

ورغم مشاركته في جميع مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم فإن رونالدو لم يسجل أو يصنع أي هدف لفريقه.

يذكر أن رونالدو قد حاول على مدار ميركاتو الصيف المنقضي الرحيل عن اليونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في ذلك.

صنع البطل السعودي محمد آل مخلص الحدث مؤخرا، بعد تتويجه ببطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وأبهر محمد آل مخلص العالم بعدما تمكن من التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز فريد، تمكن من خلاله من رفع العلم السعودي عاليا في هذا المحفل الدولي الكبير.

ولم يتوقف إبهار آل مخلص على تحقيقه لقب بطولة العالم للجوجيتسو، بل إنه تمكن من اكتساب تعاطف العالم بعد رسالته المصورة التي وجهها عقب فوزه بالميدالية الذهبية، والتي تضمنت عدة رسائل مؤثرة.

ونشر آل مخلص فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبر فيها عن سعادته بالتتويج باللقب الغالي ورفع العلم السعودي عاليا بين أعلام جميع الدول المشاركة بالبطولة، موجها شكرا خاصا للجماهير التي ما دام ساعدته وساندته على مدار مسيرته.

وقال البطل السعودي في رسالته: "الحمد لله أولا وأخيرا، الحمد لله الذي أعطاني القدرة لأمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل.. اليوم في لاس فيجاس لا أحد تجاوز العلم السعودي ولا رفع علم بلاده فوق علم بلادي في أكبر تجمع للعالم كله في رياضة الجوجيتسو".

وأضاف آل مخلص موجها رسالة للقيادة السعودية: "يا خادم البيتين هذه لعينيك، ولعينيك يا أبو فهد.. يا سيدي محمد آمنت بنا كشعب قوي وهامته قوية، واليوم أثبتنا ذلك اللهم لك الحمد".

وواصل البطل العربي رسائله برسالة إلى الجماهير قال فيها: "للشعب السعودي كله، شكرًا لكم، كنتم خير داعم لي منذ البداية إلى اليوم".

وكانت رسالة آل مخلص الأخيرة هي الأكثر تأثيرا، حيث وجهها إلى طفله فهد الذي يعاني من مرض شديد، حيث قال فيها: "أنت وعدتني يا فهد ألا تستلم للمرض.. أرجوك يا ولدي لا تموت.. اللهم لك الحمد يا رب".