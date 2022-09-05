شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طرح قميص الإسماعيلى للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، طرح قميص جماهير الفريق فى الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، بمقر القلعة الصفراء.

وكان مسئولو الإسماعيلي قد أعلنوا فى الساعات الماضية طرح قميص للجماهير يساهم فى توفير عائد مادى يساعد بشكل كبير على تخطى تلك الأزمة الصعبة التى يمر بها النادي فى الآونة الأخيرة.

ويذكر أن هناك إقبالا جماهيريا لشراء قميص الدراويش من مختلف محافظات مصر.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 11 يومًا، وذلك بعد ختام مشواره بمنافسات الدوري المحلي.

وخاض الدراويش آخر مبارياته ضد طلائع الجيش والتي أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية دون حضور جماهيري وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

وكان مجلس إدارة النادي قد قرر الاعتماد على الناشئين ولاعبي فريق الأمل في اللقاء الختامي من أجل تحديد المميز منهم تمهيداً للاعتماد على جهودهم بشكل تدريجي وحسب حاجة الفريق خلال الموسم الجديد.