شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المصرى الجديد يوجه رسالة إلى الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجزائرى عماد الدين بوبكر، مدافع النادى المصري الجديد، الذى انضم للفريق البورسعيدي أمس بعد إتمام الاتفاق مع الوداد المغربي فريقه السابق، رسالة إلى جماهير النادى البورسعيدى عبر الحساب الرسمي للنادى على فيس بوك.

وقال بوبكر، "سعيد بانضمامي للمصري البورسعيدي، أتمنى أكون عند حسن ظن الجماهير والإدارة".

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع عماد الدين بوبكر، مدافع منتخب الجزائر للمحليين، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وسعيد الناصري، رئيس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي، والذي انتقل بموجبه اللاعب لصفوف النسور الخضر بعقد يمتد لمدة موسمين وينتهي بنهاية موسم 2024/2023.

من جهته أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، سعادته بالتوصل لاتفاق مع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي بشأن انتقال اللاعب عماد الدين بوبكر، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعد تأكيدًا للعلاقات الطيبة وعلاقات التوأمة التي تجمع بين الناديين الشقيقين خاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت اتفاقه - كامل أبو علي - مع سعيد الناصري على تنازل نادي الوداد عن شكواه المقدمة ضد النادي المصري بشأن مستحقات اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو، والتي تم سدادها مؤخرا بواسطة الأستاذ كامل أبو علي.

جدير بالذكر أن اللاعب عماد الدين بوبكر، والبالغ من العمر 27 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وقد حصل من قبل على لقب أفضل مدافع بالدوري الجزائري، علمًا بأنه قد سبق له اللعب في صفوف شبيبة الساورة الجزائري أيضًا والذي انضم من خلاله لمنتخب الجزائر للمحليين.