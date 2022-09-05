شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة يشارك فى تدريبات سلة الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى للمشاركة فى تدريبات الفريق السكندرى، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها.

وكان أنس قد حصل على إذن من الجهاز الفني لمدة 24 ساعة للراحة من التدريبات، وهو ما تمت الموافقة عليه، وبالفعل تغيب اللاعب عن التدريبات لمدة يوم، ثم عاد للانتظام مرة أخرى مع الفريق.

يذكر أن أنس أسامة وقع على عقود الانضمام لفريق الاتحاد السكندرى، وتم تسليم العقود لاتحاد السلة، كما وقع للزمالك، وتم تسليم العقود أيضا لاتحاد اللعبة.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو اتحاد السلة موقف اللاعب النهائي سواء باللعب للاتحاد أو الزمالك، وفقا للأوراق والمستندات المقدمة من جانب الناديين.



انس فى الاتحاد



انس فى التدريبات