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قصة صور.. محمد الحسينى "سباح من ذهب"

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القاهرة - سامية سيد - نجح محمد الحسينى بطل السباحة من ذوى القدرات الخاصة الذى نجح مؤخرًا فى عبور المانش أن يخطف أنظار محبى و عشاق فى ظل تحقيق هذا الإنجاز وسط إرادة وإصرار.

 

نفذ الحسينى محاولة عبور المانش فجر يوم 6 أغسطس، متحديًا كل الصعوبات التى واجهته من برودة الجو وتيارات المانش العنيفة بعزيمته وإصراره.

 

ومؤخرًا وبعد نجاح السباح محمد الحسينى  فى عبور المانش، أعلن الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش اعتماد السباح محمد الحسينى الملقب بـ"نيمو" مساعدًا رسميًا للمدرب في المياه المفتوحة وبحر المانش

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للسباح محمد الحسينى فى الصور التالية

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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