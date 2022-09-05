شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الحسينى "سباح من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد الحسينى بطل السباحة من ذوى القدرات الخاصة الذى نجح مؤخرًا فى عبور المانش أن يخطف أنظار محبى و عشاق الرياضة فى ظل تحقيق هذا الإنجاز وسط إرادة وإصرار.

نفذ الحسينى محاولة عبور المانش فجر يوم 6 أغسطس، متحديًا كل الصعوبات التى واجهته من برودة الجو وتيارات المانش العنيفة بعزيمته وإصراره.

ومؤخرًا وبعد نجاح السباح محمد الحسينى فى عبور المانش، أعلن الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش اعتماد السباح محمد الحسينى الملقب بـ"نيمو" مساعدًا رسميًا للمدرب في المياه المفتوحة وبحر المانش

ويرصد الخليج 365 لقطات للسباح محمد الحسينى فى الصور التالية