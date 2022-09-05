شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موسم انتقالات الأهلى لن يكون كبيرا.. وصلاح محسن "مش رايح" سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تعقد مفاوضات النادي الأهلي مع فيوتشر للحصول على خدمات محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مجلس إدارة فيوتشر اجتمع الأسبوع قبل الماضى وقرر عدم التخلي عن أى من لاعبيه، ولكن عندما يتلقى عرضا مغريا سيفكر".

وأضاف شوبير، "بوضوح شديد عندما طلب الأهلي بوبو فيوتشر طلب 3 لاعبين هم طاهر وكريم فؤاد وحسام حسن والأهلي رفض".

وأشار شوبير إلى أن "عمر كمال عبد الواحد يرتبط بعقد مع فيوتشر لـ3 سنوات، وبوبو وعمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر فى أوغندا ومسافرين بطائرة خاصة وعلى ماهر قرر يسافر بدرى للاعتياد على البحر والأجواء".

وأكد أحمد شوبير أن موسم انتقالات النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي الجارى لن يكون كبيراً، قائلا، "سوق انتقالات الأهلي مش هيكون واو أو كبير، عايز أشد فى شعري لأن الأرقام بقت تخض، المؤكد أن سوق الانتقالات فى الموسم سيكون أقل بكثير من المواسم السابقة، لأن الأندية أرهقت بشكل كبير جداً".