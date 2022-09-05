شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يجهز تقريراً عن 9 لاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، على تجهيز تقرير عن ثمانية لاعبين بالفريق وتطورات برامجهم التأهيلية استعداداً لانطلاق فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".

وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة للجنة التخطيط للكرة بالنادى الاهلى لحسم أكثر من ملف مهم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفى مقدمتها المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً، ويناقش مسئولو الأهلي كذلك ملف العروض، حيث تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروضاً من أندية محلية وخارجية للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهناك أيضاً ملف الإعارة، حيث يمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، ويتم التفاوض حالياً لبحث مصير هؤلاء المُعارين سواء بعودتهم أو استكمال تجربة الإعارة.