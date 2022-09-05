شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يجهز تقريراً عن 9 لاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، على تجهيز تقرير عن ثمانية لاعبين بالفريق وتطورات برامجهم التأهيلية استعداداً لانطلاق فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد.
وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".
وهناك أيضاً ملف الإعارة، حيث يمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، ويتم التفاوض حالياً لبحث مصير هؤلاء المُعارين سواء بعودتهم أو استكمال تجربة الإعارة.