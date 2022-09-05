نجم السعودية السابق: أنا زملكاوي وأتمنى فوز الأبيض على الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف سعيد العويران، نجم الشباب ومنتخب السعودية السابق، أنه يتمنى فوز الزمالك على الهلال في مباراة كأس سوبر لوسيل، مشيرًا إلى أن لقطة اعتراض سالم الدوسري، نجم الفريق الأزرق، على مدربه رامون دياز ستؤثر على مشاركة اللاعب في المباراة.

ويلعب الزمالك ضد الهلال يوم الجمعة المقبل على ستاد "لوسيل" بقطر، أحد الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022، في مباراة "كأس سوبر لوسيل" الودية.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي، فيما فاز الهلال بلقب الدوري السعودي.

وقال العويران، في تصريحات لقناة "الحياة"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "مباراة الزمالك والهلال بكأس سوبر لوسيل لها طابع خاص، أنا زملكاوي وأتمنى فوز الزمالك بالمباراة، لكن لن أحزن إذا انتصر الهلال".

وأضاف "لقطة اعتراض سالم الدوسري على رامون دياز ستؤثر على مشاركته في مباراة الزمالك، لكن الجهاز الفني بالهلال أذكياء وسيعبرون الأزمة بهدوء".

وكان الدوسري اعترض على قرار دياز بتغييره في مباراة الفتح التي أٌقيمت مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وانتهت بفوز "الزعيم" بهدف.

وفي سياق مختلف، قال العويران "يعجبني طارق حامد، لاعب جيد لديه قوة بدنية كبيرة، يعرف متى يكسب الهجمة ومتى يتدخل بقوة".

وانضم طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الاتحاد السعودي، ليجاور مواطنه أحمد حجازي.

وفي شأن آخر، أوضح العويران "أتمنى زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، عندما تختار الفرق الصغيرة لاعبين أجانب جيدين فإنهم يدعمون الفريق وتزداد المنافسة".

ويحق لكل فريق في الدوري المصري ضم 5 لاعبين أجانب، بينما يرتفع العدد إلى 8 في الدوري السعودي.