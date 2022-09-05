بحضور سيد عبد الحفيظ.. الخليج 365 يكشف كواليس اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، العديد من الاجتماعات مع لجنة التخطيط لكرة القدم برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ونائب المفوض بالإشراف على قطاع الكرة.

وعلم مراسل يلا كورة من المصدر، أن الاجتماع شهد حضور جزء منه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب العام، فيما تغيب أمير توفيق مدير التعاقدات لظروف وفاة والدته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم أنه بالرغم من أحزان الخطيب وتلقيه واجب العزاء في وفاة شقيقته بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لكنه حرص علي عقد الاجتماعات ومناقشة كافة الأمور التي تخص النادي.

وأضاف:" ناقش الخطيب مع حسام غالي نتائج رحلته لأوروبا التي جرت في الساعات الأخيرة وشملت الاتفاق علي معسكر الإعداد للموسم الجديد، بجانب آخر مستجدات التفاوض مع المدير الفني الجديد".

وأوضح: "استمع الخطيب من سامي قمصان وسيد عبدالحفيظ عن رؤيتهم للحالة العامة للفريق وتصوراتهم للموسم الجديد واحتياجاته الفنية ".

وأوضح: "تسلم الخطيب تقرير أخر مفصل حول الإحتياجات الفنية وتأكيد بأن الفريق مع عودة اللاعبين الأساسيين وتخلصهم من الإرهاق الشديد بجانب عودة المصابين سيعود الفريق لقوته وهو ليس بحاجة لصفقات كثيرة كما يتردد".

وتابع: "الفريق في حاجة لصفقات نوعية في مراكز كالجناحين والمهاجم ويفضل أن تكون أجانب لأن الكرة المصرية بها نادرة في تلك الأماكن ".