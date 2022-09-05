الامارات | "جودو الإمارات" يشارك في البطولة العربية بتونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات للجودو في منافسات البطولة العربية للمنتخبات والأندية البطلة للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم التي يستضيفهما الاتحاد التونسي للجودو بقاعة رادس خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري وسط مشاركة واسعة بإشراف الاتحاد العربي للجودو.



وتغادر بعثة المنتخب البلاد اليوم إلى تونس ويرأسها محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو ، وتضم حكمنا الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمدرب الياباني كوكي، وأربعة لاعبين هم حميد الشامسي لاعب اتحاد كلباء في وزن تحت 50 كجم، ويزن مرشد لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية في وزن تحت 55 كجم، ومحمد عبدالله الشعالي (النصر) في وزن تحت 66 كجم، وحمد الهاشمي (خورفكان) في وزن تحت 81 كجم.

وحث سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو البعثة على المشاركة الإيجابية والمساهمة في إنجاح البطولة، والسعي لتحقيق نتائج طيبة تعكس النهضة التي تشهدها اللعبة في الدولة والإنجازات التي حققتها على المستويات كافة في المراحل الأخيرة.

وكانت بعثة نادي الشارقة الرياضي للجودو قد غادرت البلاد أمس للمشاركة في البطولة ذاتها في فئة الأندية الأبطال.