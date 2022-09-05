الامارات | رسالة من رونالدو "البديل" إلى لاعبي وجمهور مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة شكر إلى زملائه عبر حسابه في "تويتر" بعد الفوز على أرسنال 3-1، الأحد، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في وقت ظل يشارك في المباريات بديلاً ودخل المباراة منذ الدقيقة 58.

وقال رونالدو: "أحسنتم يا شباب! والشكر الخاص جدا لمشجعينا! إلى الأمام أيها الشياطين!".وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين في بدايته المتعثرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ".