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الامارات | رسالة من رونالدو "البديل" إلى لاعبي وجمهور مانشستر يونايتد

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي رسالة شكر إلى زملائه عبر حسابه في "تويتر" بعد الفوز على أرسنال 3-1، الأحد، في ختام الجولة السادسة من ، في وقت ظل يشارك في المباريات بديلاً ودخل المباراة منذ الدقيقة 58.

وقال رونالدو: "أحسنتم يا شباب! والشكر الخاص جدا لمشجعينا! إلى الأمام أيها الشياطين!".وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين في بدايته المتعثرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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