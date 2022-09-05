شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة بشأن المصير الغامض للنجم "رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه مازال هناك أمل أخير أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد لهذا الموسم بعد أن أبدى رغبته في عدم البقاء على مقاعد البدلاء.

مفاجأة بشأن المصير الغامض للنجم "رونالدو"

ونقلت الصحيفة أن تقارير الإعلام التركي تشير إلى أن النجم البرتغالي قد يلعب في النادي التركي، فنربخشه.

وتشير الصحيفة إلى أن مدرب الفريق البرتغالي ربما لعب دورا كبيرا في هذا القرار، حيث يدير فنربخشة حاليا البرتغالي خورخي خيسوس.

وقال رئيس فنربخشة علي كوك، إن النادي توصل إلى اتفاق شفهي مع النجم رونالدو، وفق ما نقلت الصحيفة.

ولا يلعب فنربخشة في دوري أبطال أوروبا هذا العام، البطولة الأهم بالنسبة لرونالدو.

وبينما أغلقت الدوريات الأوروبية الرئيسية بالفعل سوق الانتقالات، لا تزال تركيا احتمالا ممكنا لرونالدو لأن "الميركاتو" لا يزال مفتوحا.

وأبدى رونالدو البالغ 37 عاما عن رغبته في الانتقال إلى ناد آخر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، علما بأن مانشستر يونايتد سيخوض غمار الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لكنه لم يتلق أي عروض جيدة من أي من أندية النخبة في القارة.

ويبدو من غير المحتمل أن يتم يتعاقد رونالدو مع فريق آخر قبل فترة التوقف الشتوية، على الرغم من أن وكيله خورخي مينديز فعل المستحيل تقريبا في محاولة جذب أكبر الأندية الأوروبية للتعاقد مع المهاجم البرتغالي.

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، زملاءه بالفوز على أرسنال (3-1) مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي، موجها الشكر الخاص للمشجعين.

وشارك رونالدو بديلا، ودخل أرضة ملعب "أولد ترافورد" بحلول الدقيقة 58 من عمر المباراة.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة له مع زملائه من المباراة، وأرفقها بـ "تغريدة" جاء فيها: "أحسنتم يا شباب! والشكر الخاص جدا لمشجعينا! إلى الأمام أيها الشياطين!".



وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين في بدايته المتعثرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

ألحق فريق مانشستر يونايتد الهزيمة الأولى بضيفه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة السادسة من الدوري.

مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويلحق الهزيمة الأولى بالمتصدر "مواجهة نارية".. مانشستر يونايتد ضد أرسنال على ملعب "أولد ترافورد"

وافتتح البرازيلي أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد، التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا التعادل للضيوف مع مرور ساعة من البداية.

ولكن فريق "الشياطين الحمر" عاد من جديد وتقدم عبر مهاجم ماركوس راشفورد الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين (66 و75) من زمن اللقاء على ملعب "أولد ترافورد".

وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين في بدايته المتعثرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

في المقابل، تجرع نادي أرسنال مرارة الهزيمة الأولة في الموسم الجديد للدوري بعد 5 انتصارات متتالية، ولكنه بقي في الصدارة برصيد 15 نقطة.

كشفت صحيفة Corriere del Mezzogiorno الإيطالية سبب فشل انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لصفوف نابولي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة المقربة من نابولي، أن اليونايتد حاول التعاقد مع فيكتور أوسيمين من صفوف نابولي مقابل أكثر من 80 مليون يورو، مع إعارة رونالدو لمدة موسم.

وكان نابولي الوجهة المحتملة للبرتغالي، لا سيما أن الفريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي كان يطمح له رونالدو.

وأضافت الصحيفة: "أراد مانشستر يونايتد تقسيم راتب رونالدو بالتساوي مع نابولي، مع عدم تقديم أموال أكثر من 80 مليون يورو لضم فيكتور أوسيمين، لكن لم تتم الأمور".

وأشار التقرير إلى أن نابولي لم يجر محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن كريستيانو رونالدو، "بل كانت المفاوضات مع وكيله خورخي مينديز".

وكان كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنابولي قد صرح في وقت سابق: "لدينا علاقة جيدة للغاية مع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، لكن لم يكن هناك أي شيء ملموس بين نابولي واللاعب".