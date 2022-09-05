شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات الطائرة يلتقى الكاميرون فى ختام بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئات الكرة الطائرة نظيره الكاميرونى، فى إطار ختام بطولة أفريقيا المقامة فى نيجيريا والتى شارك فيها 3 فرق فقط.

ونجح منتخب ناشئات الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بمواجهتين على نيجيريا ثم الكاميرون بنتيجة 3/0.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023، بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.