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الزمالك يواصل استعداداته قبل السفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الكروى الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته الليلة قبل السفر لقطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودى الجمعة المقبل على كأس لوسيل، والتى يحصل فيها الفائز على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار. 

ويدرس البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب الثلاثى الجديد معه لدولة قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل، وتعاقد الزمالك مع الثلاثى المغربى زكريا الوردى، والسنغالى إبراهيما نداى، بالإضافة لأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز فى صفقة انتقال حر.

ورغم أن الثلاثى كانوا بعيدين عن المشاركة فى المباريات الأساسية مع فرقهم، إلا أن المدير الفني يحاول إدخالهم فى الأجواء مع اللاعبين بسرعة للاستفادة بهم فى أقرب وقت ممكن في ظل الحاجة الماسة لجهودهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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