شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات النهائية على ترتيبات معسكر أوروبا قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً اللمسات النهائية على معسكر الفريق الذى سيُقام فى هولندا الأسبوعين المقبلين بنسبة كبيرة، ويتم حالياً وضع الترتيبات النهائية على المعسكر، بعدما تقرر خوض 3 وديات فى معسكر الفريق الخارجى.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع عدة فرق أوروبية لمواجهتها فى المعسكر الذى سيُقام منتصف سبتمبر الجارى بنسبة كبيرة، لكن لم يتم تحديد موعده النهائي بشكل رسمي انتظاراً لحسم بعض التفاصيل المُتعلقة بالسفر وموعد المعسكر والوديات التي ستُقام خلاله وغيرها من ترتيبات المعسكر.

واستقر مسئولو الأهلي على إقامة المعسكر الخارجي فى هولندا بعدما كانت هناك مفاضلة بين عدة دول أوربية لاستضافة المعسكر الخارجي قبل بدء الموسم الجديد، فى مقدمتها هولندا وإسبانيا والنمسا، ولكن تم الاستقرار فى النهاية على إقامة المعسكر فى هولندا.

ويتحرك إداريو الفريق الأول بالأهلى لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالمعسكر حالياً، سواء فيما يتعلق بحجز تأشيرات السفر أو تذاكر الطيران أو إقامة الوديات مع فرق مختلفة من أوروبا وغيرها من تجهيزات المعسكر الذى يرغب مسئولو القلعة الحمراء فى الخروج منه بمكاسب عديدة قبل مطلع الموسم الجديد.