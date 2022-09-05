شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يشارك فى كونجرس الاتحاد الدولى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد الدولى للمصارعة، الجمعية العمومية للاتحاد" كونجرس" يوم السبت المقبل، بدولة صربيا، بحضور ممثلى الدول أعضاء الجمعية العمومية.

وتشارك مصر في الكونجرس، حيث يمثل مصر في الجمعية العمومية كل من عصام نوار رئيس الاتحاد المصرى، ومحمد محمود نائب رئيس الاتحاد.

ويتواجد في صربيا لاعبو المنتخب الوطنى، حيث إقامة معسكر في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة العالم، التي تقام في الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر الجارى.

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين، هم كل من: هيثم فهمى، محمد ابراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة.