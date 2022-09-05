شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى الطائرة يواجه المغرب فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئين الكرة الطائرة نظيره المغربى اليوم، الاثنين، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب. ونجح أحفاد الفراعنة فى الفوز على ليبيا بنتيجة 3/0 بعد الفوز على الجزائر فى ضربة البداية بنفس النتيجة.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيفة.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.