شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة التايكوندو تعود اليوم من فرنسا بعد المشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب التايكوندو اليوم إلى القاهرة قادمة من فرنسا، بعد انتهاء المشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت فى الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر بباريس.

وشارك المنتخب فى البطولة بثلاثة لاعبين هم سيف عيسى، وشهد سامى، بالإضافة إلى أحمد الراوى، بقيادة قيادة محمد مجدى مدرب المنتخب، ومحمد السيد المدرب العام، ورافقهم محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول.

وشهدت البطولة خروج سيف عيسى من الدور ربع النهائى، و شهد سامى وأحمد الراوى ودعا المنافسات من دور الـ 32 ، حيث تعرض الراوى للإصابة فى العضلة الخلفية.

وشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب التى أقيمت ببلغاريا خلال الشهر الماضى، وتحقق خلالها فضية وبرونزية عن طريق محمد فوزى، وحبية وائل على الترتيب.