شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات وزن تنتظر لاعبى الأهلى قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى إخضاع جميع اللاعبين لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران استعداداً للموسم الجديد، فى ظل طول فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون، ويعود فريق الكرة للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق، وحاجة هؤلاء المصابين للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل استكمال البرنامج التأهيلية.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي حيث خاض الفريق آخر مباراة بالدوري الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يعود المُصابون بالأهلي للتدريبات فى غضون أسبوع من الآن، ثم يعود باقي الفريق بعدها بأسبوع أو خمسة أيام، ويناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حالياً موعد عودة الأهلي للتدريبات سواء بالنسبة للمُصابين أو بالنسبة لباقي اللاعبين، خاصة أن هناك لاعبين أجانب سافروا إلى بلادهم بجانب لاعبين محليين يقضون أجازاتهم السنوية خارج البلاد.