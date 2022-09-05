شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تونس فى نهائي البطولة الأفريقية لسيدات الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب سيدات تنس الطاولة، اليوم، نظيره التونسى فى إطار منافسات نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر وتختتم اليوم. وتأهل منتخب السيدات بعد الفوز على الجزائر 0/3 بينما تأهل تونس بالفوز على جزر موريشيوس.

ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.

قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.