شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى فيوتشر بإغلاق ملف العروض للتركيز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، نجوم الفريق أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد، بضرورة إغلاق ملف العروض المرتقبة لكل منهم، سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز فى الفترة المقبلة مع الفريق.

ويستعد فيوتشر لمواجهة فريق بول الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام بأوغندا يوم 10 سبتمبر الجارى، حيث كان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد الحصول على إجازة لمدة 3 أيام.

ورفع علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، الحمل البدني للاعبي الفريق لتجهيزهم للقاء المقبل، وعاد فيوتشر الجمعة الماضى إلى التدريبات، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، وكان علي ماهر قد منح الأساسيين راحة أطول وأعفاهم من المشاركة في الجولة الأخيرة بالدوري أمام مصر المقاصة.

من جهته، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، سجلنا 26 لاعباً في القائمة الأفريقية للفريق، والتي لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

وأضاف السقا، استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدى فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.