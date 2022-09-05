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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وباتت أنس جابر أول عربية تتأهل لهذا الدور في بطولة أمريكا المفتوحة، إحدى بطولات جراند سلام.

وجاء تأهل أنس جابر عقب فوزها 7-6 و6-4 على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.

أنس جابر إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة



وستلتقي أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش من أجل مقعد بالمربع الذهبي.

وتفوقت أُنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا، على شيلبي روجرز أمل أمريكا في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3 لتتأهل إلى الدور الرابع من البطولة للمرة الأولى في تاريخها.



في المقابل، بلغت كوديرميتوفا المرحلة ذاتها بعد فوزها على دالما جالفي من المجر، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-0.



ستكون أنس جابر على موعد مع لقاء كوديرميتوفا للمرة الرابعة في تاريخها خلال السنوات الماضية.



المثير أن كوديرميتوفا تمثل عقدة تاريخية بالنسبة لأنس جابر، التي خسرت أمامها في الـ3 مباريات السابقة، دون أن تحقق أي انتصار على كافة الأصعدة.

المباراة الأولى بين اللاعبتين أقيمت في دور الـ32 لبطولة موسكو 2019، وفاز بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

المباراة الثانية أقيمت في بطولة هيرتوجنبوش الهولندي، وانتهت بنفس النتيجة بواقع 6-3 و6-4.

أما التحدي الثالث والأخير بينهما حتى الآن، أقيم في بطولة سان خوسيه الأمريكية للتنس 2022 ذات الـ500 نقطة، وخسرت أنس جابر بمجموعتين أيضا بواقع 7-6 و6-2.

موعد مباراة أنس جابر المقبلة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هو 4 فجرا يوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة صباحا بتوقيت أبوظبي.

اقتربت المخضرمة سيرينا ويليامز من نهاية رحلتها مع لعبة التنس الأرضي، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات.

وقال النجمة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها "ستبتعد" عن التنس، وأشارت إلى اعتزال اللعبة التي سيطرت عليها لسنوات، وحصدت فيها 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.



وخاضت سيرينا في وقت سابق مباراتها الثانية فقط في الفردي منذ بطولة ويمبلدون في يونيو/ حزيران الماضي.

وبعد غياب عام واحد عن المسابقات، فازت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز لتبلغ الدور الثاني في بطولة تورونتو المفتوحة.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما بلقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017، وكانت تتطلع لحصد لقبها 24 لتعادل رقم الأسطورة مارجريت كورت صاحبة الرقم القياسي.

وكتبت سيرينا في مقالة بمجلة (فوج): "لم أحب أبدا كلمة الاعتزال، لا تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي، كنت أفكر في ذلك بطريقة انتقالية لكني أردت أن أكون حساسة بخصوص استخدام الكلمة، وهي ما تعني شيئا استثنائيا ومهما لمجموعة من الناس".

وأضافت: "ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أنا عليه هو الابتعاد، أنا هنا لأبلغكم أني سأبتعد عن التنس، والاقتراب من أشياء أخرى أهم بالنسبة لي".

وتابعت: "منذ سنوات قليلة أطلقت شركة الاستثمار سيرينا فينتشرز، وبعد ذلك بفترة قصيرة أسست أسرتي وأريد أن تكبر هذه العائلة".

وكتبت سيرينا في وقت لاحق على إنستجرام أنه حان الوقت لكي تتحرك في "اتجاه مختلف".

وأضافت: "يكون من الصعب دائما عندما تحب شيئا بشدة".

من جهتها، قالت شبكة بين إن سبورتس القطرية إن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري، هي المحطة الأخيرة لسيرينا قبل الاعتزال.

حظيت تجمة التنس العالمية أنس جابر بتكريم رسمي على يد الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد إنجازاتها التاريخية في اللعبة.

ومنح الرئيس التونسي الوسام الوطني للاستحقاق من الدرجة الأولى لنجمة التنس اليوم الخميس، والذي يأتي بعد إنجازها التاريخي ببلوغ نهائي ويمبلدون في يوليو/ تموز الجاري.



وأصبحت النجمة البالغة 27 عاما أول لاعبة عربية وأفريقية تتأهل لنهائي الفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، لكنها خسرت اللقب أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا يوم السبت الماضي.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن الرئيس منح اللاعبة الملقبة بـ "وزيرة السعادة" الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي "اعترافا بإسهاماتها في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

ووصلت أنس، الفائزة بـ3 ألقاب ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي قبل التراجع للمركز الخامس بعد ويمبلدون التي لم يحتسب خلالها نقاط التصنيف.