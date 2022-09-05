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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينتظر مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، نتائج فحوص أحد لاعبي النادي قبل المواجهة المرتقبة أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

بيب جوارديولا ينتظر نتيجة فحص لاعب مانشستر سيتي.. قبل مواجهة إشبيلية

ويستضيف ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مباراة الفريقين في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض مانشستر سيتي لضربة قوية خلال مواجهة أستون فيلا، مساء أمس، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث تعادلا بهدف لمثله.

ولم يتمكن كايل ووكر من استكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 80.

وكشف بيب جوارديولا، أمس، أن ووكر هو من طلب استبداله، حيث شعر بإصابة في الشوط الأول، ولكنه تحامل على نفسه واستكمل اللعب قبل أن يطلب الخروج.

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن جوارديولا ينتظر في الوقت الحالي نتائج فحوص كايل ووكر، قبل مباراة الثلاثاء المرتقبة أمام إشبيلية.

حل ناثان آكي محل ووكر قبل 10 دقائق من الوقت في فيلا بارك، حيث ظهر المدافع الهولندي لأول مرة بعد 3 أسابيع من غيابه بسبب شكوى في الفخذ.

من غير المرجح أن يعود قلب الدفاع إيمريك لابورت من مشكلة في الركبة حتى أكتوبر، مما دفع سيتي إلى التحرك في آخر أيام موسم الانتقالات الصيفي لضم مانويل أكانجي لاعب بوروسيا دورتموند.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كان غائبًا عن الفريق مساء السبت، لكنه يأمل في المشاركة في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في إشبيلية الإسباني.

أوضح والد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، سبب رفض اللاعب الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي مقابل الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند وقيمته 75 مليون يورو، لكن قبل ذلك، كانت هناك أندية كبرى تريد النرويجي على رأسها ريال مدريد.

وخلال حوارهما مع شبكة "Viaplay" تحدث هالاند ووالده عن السبب وجاء الحوار كالتالي:

السؤال من الصحفي: "كيف يمكنك أن تقول لا لنادٍ أسطوري مثل ريال مدريد؟".

أجاب هالاند بعد صمت لثواني معدودة: "سؤال جيد، لا يمكنك فعل ذلك".

ورد والد مهاجم مانشستر سيتي: "كان لدينا معيار قبل الاختيار، من يحتاج أكثر للتعاقد مع مهاجم صريح في مركز 9؟ مانشستر سيتي كانت له الأولوية، الخيار المثالي بالنسبة لنا".

وتابع: "في حين أن ريال مدريد يأتي في مرتبة أقل بسبب وجود كريم بنزيما، كذلك فكرنا في هل سينجحون في التعاقد مع مبابي؟!".

لذلك يبدو وأن هالاند ووالده فكرا جيدًا قبل خيار مانشستر سيتي ومن يحتاجه أكثر في الميركاتو الصيفي الماضي، ويبدو أن الخيار كان صحيحًا بعد تسجيل النرويجي 10 أهداف في أول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جذب إيرلينج هالاند الأنظار له مؤخرًا أكثر من أي لاعب آخر في كرة القدم العالمية، وخصوصًا بعد بدايته القوية للغاية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل النجم النرويجي 10 أهداف في ست مباريات، وبعض الأرقام الكبيرة تلك التي توضح قيمة اللاعب النرويجي وما الذي بإمكانه أن يفعله وسرعته في التكيف مع السيتي.

وقامت شركة الاتصالات Viaplay بإنتاج فيلم وثائقي خاص باللاعب الشاب الصاعد بقوة، وذلك بعنوان: هالاند..الاختيار، وفي هذا الفيلم شرح هالاند ووالده تفاصيل الاختيار النهائي للمهاجم في الصيف.

وعندما وجه الصحفي سؤاله لإيرلينج هالاند عن كيف رفض الانتقال إلى نادي أسطوري مثل ريال مدريد، قام هالاند بالإجابة بعد ثوانٍ من الصمت والابتسام وقال: “سؤال جيد..لا يمكنك فعل ذلك”.