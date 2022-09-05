شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد العويران: أتمنى فوز الزمالك على الهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد العويران، نجم الكرة السعودية السابق، أنه يتمنى فوز الزمالك على الهلال في بطولة كأس سوبر لوسيل، وقال: "أنا زملكاوي وأتمنى فوز الزمالك ببطولة كأس سوبر لوسيل"، موضحا أن الهلال سيتعامل بذكاء في أزمة سالم الدوسري بعد المشادة التي حدثت بينه وبين رامون دياز.

وأضاف العويران، في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم: "الدوسري أخطأ بشكل كبير وعليه الالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

وتابع: "طارق حامد سيتألق مع الاتحاد في الموسم الحالي، وأداء اللاعب يعجبني كثيرا وهو الأكثر استخلاصا للكرة في الدوري السعودي".

من ناحية أخرى أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بموعد مواجهتى إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلب الزمالك تعديل موعد مباراة الذهاب؛ بسبب مشاركته فى بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودى فى قطر.

وحدد الاتحاد الأفريقى يوم 18 من الشهر الجارى موعدًا لمواجهة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشادى فى الكاميرون، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من الشهر ذاته فى مصر.