شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يتوجه إلى تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير الفوج الأول من بعثة منتخب الكاراتيه إلى تونس، اليوم، للمشاركة فى منافسات بطولة شمال أفريقيا التى تقام فى الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجارى، على أن يتوجه الفوج الثانى لتونس غدا الثلاثاء.

من جانبه، قال محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد يشارك فى البطولة بأكبر بعثة مصرية فى تاريخ البطولات .

يذكر أن الكاراتيه يشارك فى بطولة سيرياس A الدورى العالمى بتركيا فى الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجارى، ويشارك الكاراتيه فى البطولة بمنتخب تحت 21 سنة بنات وأولاد، على أن تتم المشاركة بالبطولة عقب انتهاء مشاركتهم ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس.