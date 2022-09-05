غزل المحلة لمصراوي : لم تصلنا عروض رسمية لأي لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة، أن النادي لم يصله أي عروض لأي لاعب خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك اجتماع لحسم مصير مدرب الفريق.

وقال العباسي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لم يتم التواصل مع غزل المحلة من قبل اي ناد بشأن حميد ماو.

وأضاف:" اللاعب عقده ممتد معنا وهو مستمر معنا ولن نفرط فيه، ولم يحدث تواصل من البنك الأهلي أو من اي نادي اخر بشأن اللاعب، كل ما يتردد شغل وكلاء فقط وكلام في الهواء".

وتابع: " نحن مستمرين في عقد اجتماعات مفتوحة يوميا من بعد اخر مباراة لنا في الدوري، ندرس ملف الراحلين والمطلوب ضمهم ".

وأكمل:" لا يوجد أي عروض رسمية لأي لاعب من غزل المحلة، كماتشو فقط خرج للاعارة لمدة موسم للطلائع، ولم يصل لنا عروض لاي لاعب اخر".

وبسؤاله عن مصير الجهاز الفني لغزل المحلة علق قائلا: " سنعقد اجتماع لمناقشة ملف ومصير الجهاز الفني".