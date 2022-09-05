مهاجم الهلال يوجه رسالة قبل مواجهة الزمالك في سوبر لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث المالي موسى ماريجا، مهاجم الهلال السعودي عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك، في نهائي كأس سوبر لوسيل

وكتب ماريجا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتصار مهم جدا، مبروك للجميع الحمد الله، الآن حان الوقت لإعادة كأس جديد للنادي إن شاء الله".

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي ، مساء الجمعة المقبل 9 سبتمبر 2022 بالدوحة، في نهائي كأس سوبر لوسيل.

وحقق فريق الهلال فوزا صعبا على نظيره الفتح، مساء الأحد، في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب جدول السعودي، علما بانه خاض مع الفتح مباراة أكثر من باقي الفريق.

وكانت تقارير صحفية سعودية ، قد كشف موعد مغادرة فريق الهلال السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض مواجهته أمام الزمالك.

وسيغادر الهلال السعودي يوم الأربعاء المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة، قبل يومين من مواجهة الزمالك بنهائي كأس سوبر لوسيل.