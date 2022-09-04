شكرا لقرائتكم خبر عن النمساوى آدى هوتر المُرشح لتدريب الأهلي × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المدرب النمساوي آدي هوتر أحد المُرشحين بقوة لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له الأسبوع الماضي عقب نهاية الموسم المحلي رسمياً.

ونرصد فى التقرير التالي أهم 10 معلومات عن النمساوي آدي هاوتر بعدما بات مُرشحاً بقوة لتدريب القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

1_ يبلغ 52 عاماً حيث إنه من مواليد 11 فبراير 1970.

2_تولّى تدريب العديد من الأندية، منها ريد بول سالزبورج النمساوى ثم انتقل إلى نادي يونج بويز السويسري ثم رحل للدوري الألماني، حيث تولى تدريب إينتراخت فرانكفورت وأخيراً بوروسيا مونشنجلادباخ.

3_لديه قدرة جيدة على التعامل مع اللاعبين الكبار ويُجيد الاستفادة منهم.

4_صاحب شخصية قوية ظهرت فى تجاربه السابقة، ونجح فى فرض أسلوبه وشخصيته على الجميع فى غرفة خلع الملابس بالفرق التى عمل بها.

5_نجح فى الفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-0 مرة مع فرانكفورت، وفاز عليه مرة أخرى مع نادي بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 5-1.

6_لا يرتبط بعقود مع أي نادٍ حالياً بعد رحيله عن بورسيا مونشنجلادباخ، بسبب سوء النتائج الموسم الماضي، ووقوعه فى المركز العاشر.

7_توج بالدوري النمساوي الدرجة الثانية والدوري السويسري مع يونج بويز والدوري النمساوي وكأس النمسا مع ريد بول سالزبورج.

8_خلال مسيرته الكروية كلاعب، حقق 3 ألقاب للدوري النمساوي بقميص سالزبورج، فضلا عن كأس النمسا مع فريق جرازير.

9_ بدأ هوتر مسيرته مع كرة القدم كلاعب، بنادي لانزير النمساوي، وتنقل بين مختلف الأندية ووصل لنادي ريد بول سالزبورج والذي وصل معه لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1994.