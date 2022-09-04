شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات لمنتخب الكاراتيه فى بطولة "البريميرليج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه خمس ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة البريميرليج المقامة فى أذربيجان.

الميداليات مقسمة إلى ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، حقق الذهبيات أحلام حمدي وزن تحت 55 كجم، يوسف عماد وزن تحت 84 كجم، بالإضافة إلى فضيتين من نصيب كريم أبوعيطة وزن تحت 60 كجم، وطه طارق وزن فوق 84 كجم، أما الميدالية البرونزية الوحيدة فجاءت من نصيب عبد الله ممدوح وزن تحت 75 كجم.

من جهته أعرب محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد، عن سعادته بالإنجاز الذى حققه المنتخب في البطولة،مؤكدا أن ذلك الأمر جاء بفضل تكاتف الجميع داخل جدران الاتحاد من مجلس ادارة وجهاز فني ولاعبين.

وأكد الدهراوى أن الكاراتيه اعتاد على تشريف الرياضة المصرية في المحافل الدولية وذلك من خلال الوقوف على منصات التتويج.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد منافسات أخرى سيسعى لاعبو المنتخب الوطني للتتويج بها، وانتزاع الميداليات المتنوعة.