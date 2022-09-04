شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. هشام زكريا مديرا فنيا لإيسترن كومبانى فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى إيسترن كومباني، برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، فى التعاقد مع هشام زكريا لقيادة الفريق خلفا للراحل علاء عبد العال الذى تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش.

ويعد هشام زكريا من المدربين المصريين القلائل الذين تولوا تدريب أندية أوروبية مع نادي تيرن أوت البلجيكى، كما حقق الصعود للدوري المصري الممتاز مع وادي دجلة والجونة مدربا، وكلاعب مع ثلاثة أندية وهى نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم.

وكان مسئولو إيسترن كومبانى دخلوا فى مفاوضات مع عدد من المدربين لتولي قيادة الفريق فى الموسم المقبل، بعد رحيل علاء عبد العال الذى رفض قيادة الفريق فى القسم الثانى، وقام بتولى المهمة الفنية لفريق طلائع الجيش حلفا لطارق العشرى.

وفتح مسئولو عدد من الأندية مفاوضات مع أكثر من لاعب من صفوف فريق إيسترن كومبانى، الذى هبط إلى القسم الثانى بعد احتلاله المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدورى.

ويعد محمد مودى ناصر أكثر اللاعبين الذى تسعى العديد من الأندية للتعاقد معه مثل الزمالك وفيوتشر وبيراميدز، بعد الأداء المميز الذى قدمه خلال الموسم الماضى مع إيسترن كومبانى، لينضم إلى قائمة المنتخب الأوليمبى تحت قيادة البرازيلي ميكالى.

كما دخلت بعض الأندية في مفاوضات مع إيسترن كومبانى من أجل الظفر بخدمات التونسى فراس بن عيفية وأحمد السيد متعب، بعد ظهورهما بمستوى مميز مما جعل الأندية ترغب في التعاقد معهم.