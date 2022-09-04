الأهلي يتسلح بالجمهور في مواجهة الخلود

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يدخل الأهلي هذا اللقاء بعد أن تعثر في الجولتين الماضية بالتعادل أمام القيصومة والخسارة أمام الأخدود ليجد نفسه في المركز الخامس عشر قبل انطلاق الجولة الثالثة.هذه التعثرات كانت تبعاتها تغييرات كبيرة اجتاحت الأهلي ابتداء بقبول استقالة الإدارة من وزارة الرياضة وتكليف مجلس إدارة جديد بقيادة وليد معاذ والذي قام بدوره بإنهاء عقد المدرب روبرت سيبولدي وتكليف الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في مواجهة اليوم.
ويسعى يوسف عنبر للخروج بالأهلي من دوامة النتائج السلبية وتحقيق الانتصار وتغيير بوصلة الفريق نحو اتجاه النتائج الإيجابية.
من جهة أخرى فتحت إدارة الأهلي مدرجات الملعب مجانا للتذاكر الموحدة خلال لقاء اليوم سعيا منهم لحضور الجماهير ودعم الفريق مساء اليوم.
على الطرف الآخر يبحث الخلود صاحب العلامة كاملة من المواجهتين السابقتين للفوز الثالث على التوالي ومواصلة المنافسة على صدارة الترتيب والمحافظة على الانطلاقة القوية التي بدأها الفريق بها الموسم.
ولم يسبق أن تواجه الأهلي بضيفه الخلود قبل ذلك طوال تاريخ الفريقين.
قبل المواجهة:
- حصد الأهلي نقطة وحيدة خلال الجولتين الماضيتين.
- تغييرات إدارية وفنية في الأهلي قبل مواجهة اليوم.
- جمع الخلود النقاط الكاملة خلال المواجهتين الماضيتين.
- سجل الأهلي هدفا وحيدا واستقبلت شباكه 3 أهداف.
- سجل الخلود 4 أهداف وحافظ على نظافة شباكه.
- يحل الخلود في المركز الثاني بينما يحتل الأهلي المركز الـ15.
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