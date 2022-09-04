النصر يفشل في اختبار التعاون..والعميد يتصدر المدرجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، اقتنص فريق التعاون فوزا ثمينا أمام ضيفه النصر في الوقت بدل الضائع في مباراة مثيرة حسم من خلالها سكري القصيم المواجهة بهدف سميحان النابت، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه بالجولة الأولى على مضيفه الفتح بهدفين دون رد.

وفي جدة نجح فريق الاتفاق في خطف نقطة ثمينة من أمام مستضيفه الاتحاد، بعد أن نجح حارسه البرازيلي باولو فيكتور في التصدي لسيل من الهجمات الاتحادية، مساهما بشكل فاعل في حصول فريقه على نقطة غالية خارج قواعده.

النصر يفشل في الاختبار

فشل فريق النصر أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في أول اختبار حقيقي لمدربه الفرنسي رودي جارسيا، الذي عجز ولاعبوه عن اختراق حواجز دفاعات التعاون الذي تفوق بخبرة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا في إيقاف خطورة منافسه، إذ وضح ضعف دفاعات الفريق النصراوي الذي عانى من عدم الانسجام والعديد من الأخطاء على مستوى التنظيم والتمركز التي كلفت الفريق نقاط المباراة.

غياب تاليسكا مؤثر:

وضح تأثير غياب صانع لعب الفريق النصراوي البرازيلي أندرسون تاليسكا الموقوف بقرار انضباطي من الموسم الماضي، وأحد أبرز الأوراق الأجنبية في تشكيلة الفريق، وتعتبر عودته دعامة قوية لخط وسط وهجوم الفريق بالمواجهة المقبلة أمام ضمك عقب نهاية فترة إيقافه.

غضب توامبا يمتد لغرفة الملابس

تسبب قرار غرفة الفار في إلغاء هدف التعاون الذي سجله الكاميروني توامبا في حالة غضب كبيرة بدت على ملامح الدبابة الكاميرونية الذي أظهرته الكاميرات وهو يشرح لزملائه في غرفة الملابس شرعية هدفه في شباك النصر وسط تفاعل كبير من زملائه بغرفة ملابس الفريق عقب نهاية المواجهة.

طرد كارتيرون للاحتجاج:

شهدت مواجهة الاتحاد والاتفاق طرد مدرب فريق الاتفاق الفرنسي باتريس كارتيرون على خلفية احتجاجه على قرار الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو، عقب نيل ابن جلدته يوسف نياكيتي مهاجم فريقه البطاقة الصفراء إثر خشونته مع المصري طارق حامد لاعب وسط فريق الاتحاد، حيث لن يتمكن من التواجد بدكة بدلاء فريقه في مواجهته المقبلة أمام الباطن في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين الجمعة المقبل.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد والاتفاق، وهو الوحيد في الدوري السعودي حتى الآن، بعد مرور جولتين من عمر المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، وأصبح الاتفاق في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة بجدول الترتيب.

بداية قويه لسكري القصيم

جاءت بداية فريق التعاون هذا الموسم مختلفة لما كان عليه بالمواسم السابقة، حيث افتتح موسمه بفوز خارج قواعده على الفتح وأعقبه بفوزه المهم أمام النصر، ليؤكد أن موسم السكري هذه المرة سيكون مختلفا عن سابقه.

وانضم التعاون إلى فرق الشباب والهلال والطائي وضمك، التي حققت العلامة الكاملة من أول جولتين، واحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

وعادل التعاون عدد انتصاراته مع العالمي في ملعبه ببريدة، حيث سجل الفوز الخامس معادلا رقم النصر، بينما حضر التعادل 3 مرات.

وهذا هو الفوز الخامس للتعاون في مجمل مباريات الفريقين بدوري المحترفين، مقابل 16 فوزا للنصر، فيما حضر التعادل 4 مرات.

ثلاث بطاقات حمراوات بالجولة الثانية:

أخرج حكام الجولة الثانية من مباريات دوري روشن 35 بطاقة صفراء، حيث شهدت مواجهة الطائي والعدالة 6 بطاقات كأكثر معدل، فيما أشهرت البطاقة الحمراء في ثلاث حالات جاءت من نصيب حارس الباطن الأورغوياني مارتن كمبانيا، والبرازيلي رينيه دي سانتوس مدافع الرائد، والمدرب الفرنسي كارتيرون في مواجهة الاتحاد.

الفتح الأعلى تهديفا في الجولة

سحق فريق الفتح شباك مضيفه الباطن بخماسية هي الأعلى في نتائج الجولة الثانية، بينما لا زال فريق الشباب يتصدر الفرق برصيد 7 أهداف توزعت في شباك الباطن وأبها.

جمهور العميد يتصدر الحضور

واصل جمهور الاتحاد تصدره المعتاد في الحضور الجماهيري في أول مباراتين، حيث بلغ عدد الحضور في مباراة العدالة 16 ألف مشجع، بينما تابع مواجهة الاتحاد والاتفاق في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 33,556 مشجعا.