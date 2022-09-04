تعليق الكفاءة المالية يصدم نجران قبل مواجهة الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، يستقبل القادسية ضيفه العروبة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. ويأتي القادسية في المرتبة الـ14 من نقطة واحدة عقب تعادله الإيجابي أمام نجران، بينما يأتي العروبة في المرتبة الـ18 بلا نقاط بعد خسارته الثانية وهذه المرة أمام الحزم بثنائية. وعلى ملعبه في الرس يلتقي الحزم مع نظيره نجران، ويحتل الحزم المرتبة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل نجران المرتبة التاسعة برصيد نقطتين. وقدم الحزم خلال الجولتين الماضيتين مستويات كبيرة تؤكد الرغبة لدى الفريق في العودة مجددا إلى دوري المحترفين، في حين لا يزال فريق نجران يعيش حالة من التيه في دوري الأولى منذ هبوطه قبل سنوات. وقدم الحزم خلال الجولتين الماضيتين مستويات كبيرة تؤكد الرغبة لدى الفريق في العودة مجددا إلى دوري المحترفين، في حين لا يزال فريق نجران يعيش حالة من التيه في دوري الأولى منذ هبوطه قبل سنوات. وصدمت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية مارد الجنوب بتعليق شهادة الكفاءة المالية، على خلفية إلغاء عقد اللاعب الغاني كوامي أبوكو.

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