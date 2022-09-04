مدرب سان جيرمان: جلوس نيمار على مقاعد البدلاء طبيعي

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ويقدم نيمار مستويات متميزة في الموسم الحالي، حيث سجل سبعة أهداف خلال خمس مباريات، قبل المواجهة أمام نانت.وشارك نيمار على حساب كيليان مبابي في الشوط الثاني من مباراة نانت، حيث سجل فريقه سان جيرمان 24 هدفا في أول ست جولات من الموسم.
وبذلك يعادل سان جيرمان الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال أول خمس جولات من الموسم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والذي كان مسجلا باسم بايرن ميونخ الألماني، حينما أحرز 24 هدفا في أول ست مباريات من موسم 2020 /2021، وكذلك مانشستر سيتي الذي سجل نفس الحصيلة من الأهداف في أول ست جولات بموسم 2019/ 2020 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفض جالتييه الحديث عن استبعاد نيمار، مؤكدا أن جلوسه على مقاعد البدلاء يأتي ضمن سياسة التدوير الاعتيادية بالفريق.
وقال جالتييه لمحطة «كانال بلاس» التليفزيونية «يقال إن هذا أمر جديد، لكنه التزام فيما يتعلق بأجندة المباريات المزدحمة بالنسبة للجميع».
وأضاف «نلعب كثيرا، كل ثلاثة أيام، كل أربعة أيام، الجميع يتفهم عدم إمكانية المشاركة في كامل دقائق المباريات».
وأوضح «لقد تحدثت عن الأمر مرتين، المرة الأولى مع كل لاعب، وفي المرة الثانية مع المجموعة بأكملها، لكي أخبرهم بأنه من الجيد أن تسير الأمور على هذا النحو، وأن عليهم أن يكونوا في الوضعية الصحيحة، وأن يقدروا مشاركة زملائهم».
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