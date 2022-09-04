شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقدم عرضا رسميا للجونة لشراء الشبراوى والجزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادى الإسماعيلي عرضا رسميا لنادى الجونة، يطلب فيه شراء لاعبيه محمود الشبراوى ومحمود الجزار استعدادا للموسم الجديد.

وينتظر مسؤولو الإسماعيلي الرد النهائى من نظرائهم فى الجونة لحسم الصفقة وتدعيم الفريق ضمن خطة وضعتها الإدارة لضم صفقات قوية.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 11 يومًا، وذلك بعد ختام مشواره بمنافسات الدوري المحلي.

وخاض الدراويش آخر مبارياته ضد طلائع الجيش والتي أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية دون حضور جماهيري وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

وكان مجلس إدارة النادي قد قرر الاعتماد على الناشئين ولاعبي فريق الأمل في اللقاء الختامي من أجل تحديد المميز منهم تمهيداً للاعتماد على جهودهم بشكل تدريجي وحسب حاجة الفريق خلال الموسم الجديد.

وقاد خالد القماش مدير قطاع الناشئين وجهازه المعاون من القطاع، هذه المباراة في ختام مشوار الإسماعيلي فى المسابقة المحلية.

وأنهى الاسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39.