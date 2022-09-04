شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يهزم الجزائر 0/3 ويصعد لنهائي البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب تنس الطاولة "سيدات" فى التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، لينافس على الذهبية أو الفضية. وجاء تأهل منتخب السيدات بعد التغلب على الجزائر بنتيجة 0/3 فى منافسات نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.

قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.