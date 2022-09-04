شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تكتيكية متنوعة للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تكتيكية متنوعة خلال مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة فى كأس سوبر لوسيل.

وأدى اللاعبون تدريبات تكتيكية بداية من المرور من الحواجز الحديدية، ثم التسديد على المرمى الصغير، بعدها خاض اللاعبون تدريبات على ضربات الرأس.

وشارك جميع اللاعبين فى المران، تحت إشراف جميع أعضاء الجهازالفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعدما انتظم لاعبو الشباب، بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر لوسيل بقطر.