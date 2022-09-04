شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يغادر إلى البرتغال لقضاء إجازة 10 أيام استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، للبرتغال لقضاء 10 أيام إجازة نهاية الموسم هناك، على أن يحدد موعد عودته للقاهرة لقيادة فترة إعداد الفريق البرتقالى للموسم الجديد في شهر سبتمبر.

وقام مسؤولو نادي فاركو بتفعيل بند شراء كل من محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار للنادي السكندري، ونفس الأمر بالنسبة لياسين مرعي مدافع الفريق.

ورفضت إدارة نادى فاركو فكرة بيع أو أعارة أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي فاركو بشأن المهاجم السوداني سيف تيري، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني، كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ، وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.